В России высказались об ответе при использовании ВСУ ракет Storm Shadow

«Запад сегодня понимает невозможность достижения поставленных им же задач в отношении нашей страны. В случае, если ситуация будет осложняться и дальше, нанесение удара по территории России может быть использовано в качестве варианта шантажа, — допустил Чепа. — Но, если это произойдет, ответ будет жестким и адекватным. Все это чревато очень серьезными последствиями, к сожалению, не все на Западе это понимают».