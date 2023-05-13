Эрдоган рассказал об отношениях с Путиным

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не думал прекращать отношения с российским коллегой Владимиром Путиным из-за недовольства Россией со стороны США. Об этом пишет ТАСС.

По словам политика, он никогда не прерывал контакты с Путиным.

«Потому что, например, Америка негативно относится к России. Совсем наоборот. Я продолжил взаимодействие с ним, настолько сильное, насколько возможно», — рассказал глава Турции.

Он напомнил, что Турция имеет гораздо более сильные торгово-экономические отношения с Россией, чем с США. Эрдоган добавил, что Анкара намерена развивать их и дальше.