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Эрдоган рассказал об отношениях с Путиным

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не думал прекращать отношения с российским коллегой Владимиром Путиным из-за недовольства Россией со стороны США. Об этом пишет ТАСС.

Эрдоган рассказал об отношениях с Путиным
© ТАСС

По словам политика, он никогда не прерывал контакты с Путиным.

«Потому что, например, Америка негативно относится к России. Совсем наоборот. Я продолжил взаимодействие с ним, настолько сильное, насколько возможно», — рассказал глава Турции.

Он напомнил, что Турция имеет гораздо более сильные торгово-экономические отношения с Россией, чем с США. Эрдоган добавил, что Анкара намерена развивать их и дальше.

Ранее во время выступления Эрдоган заявил, что не позволит оппозиции страны совершать нападки на президента РФ Владимира Путина и Москву.

Опрос показал победу оппонента Эрдогана в первом туре выборов

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