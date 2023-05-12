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«Отсидит весь срок»: сенатор Цеков об отказе ЕСПЧ помогать Саакашвили

Сенатор Сергей Цеков заявил, что экс-президента Грузии Михаил Саакашвили «ушел в небытие» как политик и ему остается только отсидеть свой срок в тюрьме. Таким образом парламентарий прокомментировал NEWS.ru решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отказать в переводе Саакашвили в европейскую клинику.

«Отсидит весь срок»: сенатор Цеков об отказе ЕСПЧ помогать Саакашвили
© РИА Новости

Он отсидит свой срок, который положен ему по грузинским законам и выйдет. Саакашвили как политик уже ушел в небытие, это давно понятно стало. Его могут использовать в каких-то делах крайне маргинальные политические силы Грузии и другие страны, в том числе и на Украине. Но по большому счету, последние 5-10 лет его уже не было, — рассказал Цеков.

Политик был задержан на территории Грузии 1 октября 2021 года. Он является фигурантом нескольких уголовных дел. Ранее он был заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, получив три и шесть лет лишения свободы соответственно. Кроме того, суды рассматривают дела о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате государственных бюджетных средств.

Ранее врачи Саакашвили заявили, что вылечить его уже практически невозможно. По их словам, в последнее время он похудел на несколько десятков килограммов, также у него нарушены когнитивные функции и наблюдается полинейропатия. Медики заявили, что текущее лечение неэффективно и только усугубляет состояние Саакашвили — если самочувствие бывшего президента не улучшится, он может прожить несколько месяцев.

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