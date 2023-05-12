Медведев назвал задачу России в мире
Задача России — вернуть миропорядок к принципам равенства, недопуская господства одних стран над другими. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».
«Наша задача сегодня — вернуть международные отношения к их первозданному смыслу, к началам равенства и сотрудничества, а не диктата и доминирования», — сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.
По словам Медведева, после распада СССР баланс сил в мире оказался смещен и США и страны НАТО стали воспринимать произошедшее как свою победу. Все это привело к тому, что сейчас Запад проводит военные экспансии под принципами «демократии» и подавляет попытки жить не по созданным им лекалам, отметил он.
В связи с этим зампредпредседателя Совбеза России назвал важной задачей РФ «заставить уважать дух и букву закона, включая дух и букву устава Организации объединенных наций и вытекающие из него основополагающие принципы международного права».