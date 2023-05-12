Медведев отреагировал на слова Зеленского о Кремле

— Тварь в зеленом пожелала смерти всем в Кремле. Причем не от своих рук. Кто как умрет, нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы. Но у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук, — сказал он.