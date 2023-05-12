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«Тварь в зеленом»: Медведев отреагировал на слова Зеленского о Кремле

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал смерть всем, кто находится в Кремле. По его словам, российская власть «точно своей смертью не закончит». На этот резкий выпад отреагировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев отреагировал на слова Зеленского о Кремле
© er.ru

— Тварь в зеленом пожелала смерти всем в Кремле. Причем не от своих рук. Кто как умрет, нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы. Но у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук, — сказал он.

Политик в своем Telegram-канале написал, что Зеленский может совершить «трусливое самоубийство», как Адольф Гитлер в 1945 году.

В ночь на среду, 3 мая, кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина атаковали беспилотники. В результате были повреждены два медных листа на куполе Сенатского дворца.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает недавнюю атаку беспилотников попыткой теракта против президента России.

Зеленский заявил, что Украина не атаковала Москву

Он заявил, что атакой дронов на Кремль Украина приравняла себя к странам — спонсорам терроризма.

При этом Зеленский в связи с данной ситуацией подчеркнул, что Киев не планировал атаки на президента России и Москву.

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