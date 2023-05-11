Национализация активов Fortum и ракеты для Киева: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 11 мая, ответил на вопросы журналистов о контактах главы государства РФ Владимира Путина с Пашиняном и Алиевым, отмене визового режима с Грузией и недопуске российских спортсменов. Редакция «Рамблера» собрала главные заявления официального представителя Кремля.

Контакты Путина с Пашиняном и Алиевым

Песков заявил, что Владимиру Путину и премьер-министру Армении Николу Пашиняну удалось провести отдельную беседу в Москве в ходе визита премьера на День Победы, передает ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, контакты Путина с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на фоне нового обострения между Арменией и Азербайджаном в настоящий момент не планируются.

Песков отметил, что Россия ожидает от Армении и Азербайджана сдержанного подхода на фоне нового обострения.

Ранее пресс-служба военного ведомства Армении сообщила об артобстреле вооруженными силами Азербайджана позиций армянской армии в направлении села Сотк Гегаркуникской области.

Отмена визового режима с Грузией

Песков заявил, что отмена визового режима для граждан Грузии - решение гуманитарного характера, передает ТАСС.

Он напомнил о том, что в Тбилиси вчера была разная реакция на эту новость. Так, по словам пресс-секретаря президента, одни были негативно настроены, другие, напротив, сдержаны.

«Но в данном случае, конечно, речь идет о решении гуманитарного характера», - подчеркнул Песков.

Он отметил, что «забегать далеко» относительно перспектив возобновления дипотношений с Грузией не стоит.

Президент России Владимир Путин в среду, 10 мая, отменил визовый режим с Грузией, разрешил российским компаниям прямые перелеты в республику.

Зерновая сделка

Песков заявил, что Москва не будет пока комментировать переговоры по продлению зерновой сделки, передает ТАСС.

Он указал на необходимость дождаться заявления властей Турции.

Кроме того, представитель Кремля сообщил об отсутствии в графике Путина планов по проведению телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Поставка Лондоном Киеву ракет большой дальности

Песков заявил, что Москва негативно отнеслась к тому, что Лондон поставил Киеву ракеты большой дальности, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что это потребует адекватного ответа от российских военных.

О том, что Великобританией были предоставлены Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, сообщил ранее телеканал CNN. Отмечалось, что они позволяют нанести удар вглубь территории новых регионов РФ.

Конфискация активов Малофеева в США

Песков заявил, что Россия не собирается игнорировать конфискацию активов российского бизнесмена Константина Малофеева в США, передает ТАСС.

Он указал на отсутствие надежды на суд. Однако, как уточнил представитель Кремля, есть «нелинейные, нестандартные варианты».

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что подобные меры со стороны США бьют бумерангом по самим США и подрывают доверие к ним.

Недопуск фехтовальщиков РФ к международным турнирам

Песков заявил, что Москва негативным образом восприняла решение Международной федерации фехтования не допустить к участию в соревнованиях российских спортсменок, передают «Известия».

По словам представителя Кремля, у спортсменов должно быть право на участие в соревнованиях и отстаивание чести страны. В этой связи, как уточнил он, российская сторона считает неверным политическое давление на них.

Ситуация в российской экономике

Песков назвал ситуацию в российской экономике абсолютно контролируемой, передает ТАСС.

Он указал на «достаточно хорошие макроэкономические показатели». Именно так представитель Кремля ответил на вопрос о том, опасается ли Москва последствий дефицита бюджета.

Национализация активов энергоконцерна Fortum

Песков заявил, что вопрос о какой-либо компенсации энергоконцерну Fortum не стоит на повестке дня, передает ТАСС.

Он указал на отсутствие решений по национализации активов энергоконцерна Fortum.