Депутат Госдумы рассказал о попытке дать ему взятку в 50 тысяч евро

Самарский бизнесмен, чтобы обеспечить себе неприкосновенность в коррупционном скандале, пытался передать через посредника взятку в 50 тысяч евро депутату Госдумы Александру Хинштейну. Об этом рассказал сам парламентарий в своем Telegram-канале.

По его словам, откупиться пытался владелец ГК «Тон-Авто» Александр Курылин. Помочь ему вызвался юрист Дмитрий Мамонтов, который утверждал, что лично знаком с Хинштейном.

«Не исключаю, впрочем, что расчет был на то, чтобы меня скомпрометировать, дезавуировав тем самым мои обвинения», — заявил депутат.

Переговоры Курылина с Мамонтовым велись под контролем силовиков. При передаче 50 тысяч евро юриста задержали. На допросе Мамонтов признался, что не знаком с Хинштейном и планировал присвоить деньги. В отношении юриста возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Его поместили под домашний арест.

Хинштейн ранее инициировал проверку в отношении председателя 6-го кассационного суда Александра Ефанова. Президиум Высшей квалификационной коллегии судей России создал комиссию для проверки данных, представленных депутатом о фактах коррупции со стороны судьи.