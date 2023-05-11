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Владимир Путин дал поручение по сахалинскому маяку Анива

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на сахалинском мысе Анива. Об этом сообщается на сайте Администрации президента.

Владимир Путин дал поручение по сахалинскому маяку Анива
©  Сергей Набивачев/РГ

Кроме того, глава государства попросил изучить озвученное ранее губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко предложение о передаче маяка Анива в собственность региона. Требуется также определить источник финансирования строительства.

Ответственным по данному вопросу назначен глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, а соответствующий доклад должен быть предоставлен до 1 июля.

Решение судьбы маяка Анива вошло в перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, состоявшегося 14 марта 2023 года.

Справка "РГ"

Маяк Анива установлен в 1939 году на скале Сивучья возле мыса Анива японцами. Высота башни - 31 метр. С 2006 года объект считается заброшенным. При этом его активно посещают туристы.

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