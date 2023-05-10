В Белоруссии объяснили отсутствие Лукашенко на завтраке в Кремле в День Победы

Член Конституционной комиссии Белоруссии Юрий Воскресенский объяснил, почему Александра Лукашенко не было на завтраке в Кремле в День Победы. По его словам, это связано с плохим самочувствием белорусского лидера из-за сложного графика. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Воскресенский уточнил, что у Лукашенко нет особых проблем со здоровьем. Однако из-за напряженного графика, который у президента прослеживается весь последний год, его самочувствие немного ухудшилось.

«Вчерашняя нештатная ситуация связана с тем, что главе государства нездоровилось ввиду крайне интенсивного графика работы. За последний год президент показал фактически золотой стандарт управленца. Безусловно, этот напряженный график сказался некоторым образом на здоровье главы государства», - сказал он.