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В Белоруссии объяснили отсутствие Лукашенко на завтраке в Кремле в День Победы

Член Конституционной комиссии Белоруссии Юрий Воскресенский объяснил, почему Александра Лукашенко не было на завтраке в Кремле в День Победы. По его словам, это связано с плохим самочувствием белорусского лидера из-за сложного графика. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В Белоруссии объяснили отсутствие Лукашенко на завтраке в Кремле в День Победы
© РИА Новости

Воскресенский уточнил, что у Лукашенко нет особых проблем со здоровьем. Однако из-за напряженного графика, который у президента прослеживается весь последний год, его самочувствие немного ухудшилось.

«Вчерашняя нештатная ситуация связана с тем, что главе государства нездоровилось ввиду крайне интенсивного графика работы. За последний год президент показал фактически золотой стандарт управленца. Безусловно, этот напряженный график сказался некоторым образом на здоровье главы государства», - сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, заявил, что Лукашенко отсутствовал на завтраке из-за того, что ему необходимо было уехать на праздничные мероприятия в Минск.

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