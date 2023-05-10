$76.82-1.7984.91-2.09

На Запорожской АЭС назвали стабильно напряженной обстановку в Энергодаре

Обстановка в Энергодаре стабильно напряженная, но все объекты социальной инфраструктуры функционируют в штатном режиме. Об этом сообщил в среду директор по стратегическим коммуникациям АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Алексей Ясинский.

На Запорожской АЭС назвали стабильно напряженной обстановку в Энергодаре
© РИА Новости

"В Энергодаре обстановка стабильно напряженная в связи со слухами [об эвакуации сотрудников Запорожской АЭС], которые распространяет Киев. Вместе с тем все объекты социальной инфраструктуры работают в штатном режиме", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Как отметил Ясинский, есть семьи, которые покидают город исключительно добровольно.

"Люди выезжают со своими детьми добровольно, сейчас находятся на отдыхе в санатории в Бердянске. Кто захотел, остался в городе. Кто захотел, уехал. Причин для паники нет. Состояние города [Энергодара] стабильное. Настойчиво рекомендую не поддаваться на провокации", - указал представитель компании.

5 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что жителей 18 населенных пунктов региона временно переселят вглубь области из-за усиления украинских обстрелов. Вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко рассказал ТАСС, что эвакуации подлежат порядка 70 тыс. человек, перемещение жителей проводится на добровольной основе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий