На Запорожской АЭС назвали стабильно напряженной обстановку в Энергодаре
Обстановка в Энергодаре стабильно напряженная, но все объекты социальной инфраструктуры функционируют в штатном режиме. Об этом сообщил в среду директор по стратегическим коммуникациям АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Алексей Ясинский.
"В Энергодаре обстановка стабильно напряженная в связи со слухами [об эвакуации сотрудников Запорожской АЭС], которые распространяет Киев. Вместе с тем все объекты социальной инфраструктуры работают в штатном режиме", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Как отметил Ясинский, есть семьи, которые покидают город исключительно добровольно.
"Люди выезжают со своими детьми добровольно, сейчас находятся на отдыхе в санатории в Бердянске. Кто захотел, остался в городе. Кто захотел, уехал. Причин для паники нет. Состояние города [Энергодара] стабильное. Настойчиво рекомендую не поддаваться на провокации", - указал представитель компании.
5 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что жителей 18 населенных пунктов региона временно переселят вглубь области из-за усиления украинских обстрелов. Вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко рассказал ТАСС, что эвакуации подлежат порядка 70 тыс. человек, перемещение жителей проводится на добровольной основе.