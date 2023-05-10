На Запорожской АЭС назвали стабильно напряженной обстановку в Энергодаре

"Люди выезжают со своими детьми добровольно, сейчас находятся на отдыхе в санатории в Бердянске. Кто захотел, остался в городе. Кто захотел, уехал. Причин для паники нет. Состояние города [Энергодара] стабильное. Настойчиво рекомендую не поддаваться на провокации", - указал представитель компании.