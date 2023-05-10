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Российский посол вызван в МИД Польши

Российского посла Сергея Андреева вызвали в МИД Польши, где ему была вручена нота из-за инцидента с самолетом польской погранстражи. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря польского МИД Лукаша Ясина, нота вручена 10 мая в связи с инцидентом с участием российского истребителя и самолета пограничной стражи Польши.

Ранее сообщалось, что Воздушные силы НАТО были приведены в повышенную готовность из-за приближения российского истребителя к польскому самолету над Черным морем. Инцидент произошел еще 5 мая во время патрулирования самолета погранстражи над акваторией Черного моря в ходе операции Frontex под командованием Румынии.

МИД России отреагировал на захват школы при посольстве РФ в Варшаве

Ранее Министерство обороны РФ уже заявляло, что все полеты проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и не нарушают границ других стран.

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