Песков объяснил отсутствие Лукашенко на завтраке в Кремле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не присутствовал на неформальном завтраке в Кремле 9 мая из-за мероприятий в честь Дня Победы в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Лукашенко пропустил завтрак в Кремле, который состоялся после парада Победы на Красной площади, из-за плохого самочувствия. В свою очередь представитель Кремля отказался говорить о здоровье белорусского лидера.

«Было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье Александра Григорьевича», — сказал Песков.