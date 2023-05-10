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Песков объяснил отсутствие Лукашенко на завтраке в Кремле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не присутствовал на неформальном завтраке в Кремле 9 мая из-за мероприятий в честь Дня Победы в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Лукашенко пропустил завтрак в Кремле, который состоялся после парада Победы на Красной площади, из-за плохого самочувствия. В свою очередь представитель Кремля отказался говорить о здоровье белорусского лидера.

«Было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье Александра Григорьевича», — сказал Песков.

Парад Победы в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел в Москве утром 9 мая. Помимо Лукашенко, на параде присутствовали президенты Казахстана, Туркменистана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и премьер-министр Армении. После парада Владимир Путин и иностранные лидеры, в том числе Лукашенко, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Затем в Кремле состоялся неформальный завтрак.

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