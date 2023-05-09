Толпа преградила дорогу послу РФ на мемориальном кладбище в Варшаве

В Варшаве агрессивная толпа помешала послу России Сергею Андрееву и его коллегам возложить венки на мемориальном кладбище. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, российские дипломаты прибыли на кладбище, с тем, чтобы почтить память погибших солдат.

Один из организаторов потребовал, чтобы посол снял георгиевскую ленточку.

После этого толпа людей преградила дипломатам дорогу и постепенно оттеснила к автомобилю. Полиция не препятствовала действиям агрессивно настроенных поляков.

В результате, сотрудникам дипмиссии не удалось возложить цветы к мемориалу. Они сели в машины и покинули кладбище.