Толпа преградила дорогу послу РФ на мемориальном кладбище в Варшаве
В Варшаве агрессивная толпа помешала послу России Сергею Андрееву и его коллегам возложить венки на мемориальном кладбище. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, российские дипломаты прибыли на кладбище, с тем, чтобы почтить память погибших солдат.
Один из организаторов потребовал, чтобы посол снял георгиевскую ленточку.
После этого толпа людей преградила дипломатам дорогу и постепенно оттеснила к автомобилю. Полиция не препятствовала действиям агрессивно настроенных поляков.
В результате, сотрудникам дипмиссии не удалось возложить цветы к мемориалу. Они сели в машины и покинули кладбище.
Напомним, что 9 мая 2022 года во время церемонии возложения венков собравшиеся у монумента поляки облили посла России красной краской. Кроме того, они позволили себе в его адрес ряд нелицеприятных высказываний.