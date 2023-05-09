Посол России в Польше Сергей Андреев не пострадал в результате действий агрессивной толпы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве во время попытки возложения венков. Подробности инцидента он раскрыл в беседе с РИА Новости.

Произошедшее он охарактеризовал как «безобразие и нарушение общественного порядка».

«На этот раз, видно, что было четкая установка, и полиция нас окружила, и протестующие не тянулись своими руками и ногами», — рассказал Андреев.

По словам Андреева, он обратился к старшему полицейскому с вопросом, соответствует ли происходящее букве закона. Тот пояснил, что акция протеста согласована мэрией.

Андреев заключил, что случившееся неприятно, но инцидент не выбьет Россию из равновесия.