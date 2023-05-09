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Посол России раскрыл подробности инцидента с возложением венков в Варшаве

Посол России в Польше Сергей Андреев не пострадал в результате действий агрессивной толпы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве во время попытки возложения венков. Подробности инцидента он раскрыл в беседе с РИА Новости.

Произошедшее он охарактеризовал как «безобразие и нарушение общественного порядка».

«На этот раз, видно, что было четкая установка, и полиция нас окружила, и протестующие не тянулись своими руками и ногами», — рассказал Андреев.

По словам Андреева, он обратился к старшему полицейскому с вопросом, соответствует ли происходящее букве закона. Тот пояснил, что акция протеста согласована мэрией.

Андреев заключил, что случившееся неприятно, но инцидент не выбьет Россию из равновесия.

Толпа преградила дорогу послу РФ на мемориальном кладбище в Варшаве

Ранее толпа протестующих на мемориальном кладбище в Варшаве преградила путь российскому послу и другим дипломатам. Уточняется, что Андрееву помешали возложить цветы и почтить память погибших за освобождение Польши от фашизма солдат.

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