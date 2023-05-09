Заявления Путина на Параде Победы: главное

Президент России Владимир Путин выступил с речью на Параде Победы на Красной площади. «Рамблер» собрал главные его высказывания.

Против России вновь развязана война

Путин заявил, что против нашей Родины вновь развязана война. Он отметил, что Россия защитит себя и Донбасс, обеспечит свою безопасность.

Глава государства подчеркнул, что россияне желают видеть будущее мирным, свободным и стабильным.

Цель западных стран - добиться распада и уничтожения России

Любая идеология превосходства, заметил Путин, отвратительна, преступна и смертоносна, но западные элиты по-прежнему твердят о своей исключительности.

Кроме того, западные страны провоцируют конфликты и перевороты, уничтожают традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать свои правила, которые фактически являются системой грабежа и насилия.

Глава государства напомнил, что «цель противников России, и здесь нет ничего нового, добиться распада и уничтожения нашей страны».

Роль Киева в планах Запада

Путин подчеркнул, что Киев стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада.

Гордость участниками специальной военной операции

Президент России приветствовал героев специальной военной операции. Он отметил, что страна гордится ими, осознает, что от них зависит будущее нашего народа.

Вклад народов СССР в общую победу

Все народы СССР внесли вклад в общую победу, мы всегда будем помнить об этом, заявил Путин и отметил значимость приезда лидеров стран СНГ в Москву на Парад Победы.

Священная память об участниках Второй мировой войны

Владимир Путин заявил, что в России память о защитниках Отечества священна. Он отметил, что россияне хранят ее в сердцах.

Вместе с тем, добавил глава государства, в России отдают должное участникам Сопротивления, которые отважно сражались с нацизмом, бойцам союзнических армий: США, Великобритании, других государств.

В РФ помнят и чтят подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом.

Заключение речи