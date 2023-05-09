В России заявили о тенденции к ухудшению отношений с Японией

В отношениях Москвы и Токио нет положительных изменений. Наоборот, есть тенденция к их дальнейшему ухудшению, заявил замглавы дипмиссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко в интервью РИА Новости.

«Японская сторона под надуманными и необоснованными предлогами ввела нелегитимные персональные рестрикции, прервала контакты по целому ряду направлений», — объяснил дипломат.

Кроме того, в азиатской стране заморозили золотовалютные резервы Центробанка, инициировали ограничение инвестиций и запрет на экспорт и импорт широкого круга товаров, добавил Овечко.

Можно сказать, что Токио открыто заявил о желании проводить политику, наносящую соседней стране ущерб. Также наблюдается тенденция к еще большему ухудшению отношений. Япония как страна-председатель G7 намерена взять на себя лидерство в группе по усилению давления на Россию, объяснил дипломат.

В апреле агентство Kyodo сообщало, что, если G7 примет решение о пересмотре санкций в отношении России и утвердит почти полное эмбарго на поставку всех товаров, Япония готова запретить продажу подержанных автомобилей. Как писали журналисты, в настоящее время в рамках ограничительных мер японские предприятия не отправляют в Россию новые машины стоимостью выше 3,6 миллиона рублей. Однако подержанные машины остаются одной из главных статей сохранившегося экспорта.