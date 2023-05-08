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Посол РФ Антонов: США раздувают истерию перед Днем Победы

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в США перед 9 мая имеет место всплеск русофобии и власти страны "раздувают истерию". Об этом сообщает ТАСС.

Посол РФ Антонов: США раздувают истерию перед Днем Победы
© Wong Maye-E/AP

"Обращает на себя внимание всплеск русофобии в США накануне празднования Дня Великой Победы. Власти не только не препятствуют стиранию всего, что связано с Россией, но и сами любыми способами стараются раздуть истерию, - сказал Антонов.

По его словам, в США совершаются попытки фальсификации фактов о Второй мировой войне, игнорируется вклад Красной армии в победу над фашизмом.

Дипломат также призвал американские власти "прекратить потакать нацистам".

Ранее сообщалось, что для участия в Параде Победы в Москву уже прибыли президенты Казахстана, Киргизии, Белоруссии и премьер Армении. Ожидается визит их коллег из Узбекистана и Таджикистана. Приезд президента Туркмении Сердара Бердымухамедова пока не подтвержден. В прошлом году на военном параде в столице 9 мая не было ни одного мирового лидера. Больше всего первых лиц приезжало в 2005 году — из 38 государств.

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