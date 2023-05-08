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В Кремле рассказали о графике Путина и иностранных лидеров на 9 мая

Приехавшие в Москву иностранные лидеры будут 9 мая вместе с президентом России Владимиром Путиным на трибуне на Красной площади, также запланирован неформальный завтрак. О графике главы государства и гостей рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия-1».

В Кремле рассказали о графике Путина и иностранных лидеров на 9 мая
© РИА Новости

«В 10 утра начнется непосредственно парад. Президент выступит, главы государств будут вместе с ним на трибуне», — сообщил Песков.

По его словам, после парада планируется совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата с лидерам стран СНГ, а затем «у глав государств, наших гостей, запланирован с нашим президентом неформальный завтрак».

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что для обеспечения безопасности на параде Победы 9 мая принимаются все возможные меры

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