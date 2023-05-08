Путин встретился в Москве с президентом Узбекистана
Президент России Владимир Путин провел беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, встреча Путина и Мирзиеева прошла в Кремле, передает РИА «Новости».
Шавкат Мирзиеев прибыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента России, он примет участие в праздничных мероприятиях в связи с Днем Победы.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву.
Также стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению главы российского государства Владимира Путина посетит Москву, он примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая будет в России с рабочим визитом.