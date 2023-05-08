Путин встретился в Москве с президентом Узбекистана

Шавкат Мирзиеев прибыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента России, он примет участие в праздничных мероприятиях в связи с Днем Победы.

Также стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению главы российского государства Владимира Путина посетит Москву, он примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая будет в России с рабочим визитом.