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Путин встретился в Москве с президентом Узбекистана

Президент России Владимир Путин провел беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин встретился в Москве с президентом Узбекистана
© РИА Новости

По словам Пескова, встреча Путина и Мирзиеева прошла в Кремле, передает РИА «Новости».

Шавкат Мирзиеев прибыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента России, он примет участие в праздничных мероприятиях в связи с Днем Победы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву.

Также стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению главы российского государства Владимира Путина посетит Москву, он примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая будет в России с рабочим визитом.

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