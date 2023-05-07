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МИД РФ: возобновление участия Сирии в работе ЛАГ улучшит обстановку на Ближнем Востоке

Москва приветствует решение о возобновлении участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ) и исходит из того, что этот шаг поспособствует оздоровлению атмосферы на Ближнем Востоке. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

МИД РФ отреагировал на возобновление участия Сирии в работе ЛАГ
© РИА Новости

"В Москве приветствуют данный долгожданный шаг, который стал логичным результатом набравшего динамику процесса возвращения Сирии в "арабскую семью", - отметила Захарова, комментируя принятое 7 мая решение Совета министров иностранных дел ЛАГ. - Исходим из того, что возобновление участия Сирии в работе ЛАГ, одним из государств-основателей которой она является, будет способствовать оздоровлению атмосферы в регионе Ближнего Востока и скорейшему преодолению последствий сирийского кризиса".

"Считаем, что решение Совета министров иностранных дел ЛАГ продемонстрировало стремление государств арабского мира к укреплению координации действий в интересах урегулирования актуальных региональных и международных проблем, подтвердило их настрой и далее проводить самостоятельную политику на мировой арене исходя из своих коренных интересов", -добавила дипломат.

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По словам Захаровой, Москва ожидает, что арабские страны увеличат поддержку Сирии в постконфликтном восстановлении, которое "осложняется действующими в отношении Дамаска нелегитимными односторонними санкциями".

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