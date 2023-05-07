МИД РФ отреагировал на возобновление участия Сирии в работе ЛАГ

"В Москве приветствуют данный долгожданный шаг, который стал логичным результатом набравшего динамику процесса возвращения Сирии в "арабскую семью", - отметила Захарова, комментируя принятое 7 мая решение Совета министров иностранных дел ЛАГ. - Исходим из того, что возобновление участия Сирии в работе ЛАГ, одним из государств-основателей которой она является, будет способствовать оздоровлению атмосферы в регионе Ближнего Востока и скорейшему преодолению последствий сирийского кризиса".