МИД РФ отреагировал на возобновление участия Сирии в работе ЛАГ

МИД РФ: возобновление участия Сирии в работе ЛАГ улучшит обстановку на Ближнем Востоке
Москва приветствует решение о возобновлении участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ) и исходит из того, что этот шаг поспособствует оздоровлению атмосферы на Ближнем Востоке. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"В Москве приветствуют данный долгожданный шаг, который стал логичным результатом набравшего динамику процесса возвращения Сирии в "арабскую семью", - отметила Захарова, комментируя принятое 7 мая решение Совета министров иностранных дел ЛАГ. - Исходим из того, что возобновление участия Сирии в работе ЛАГ, одним из государств-основателей которой она является, будет способствовать оздоровлению атмосферы в регионе Ближнего Востока и скорейшему преодолению последствий сирийского кризиса".
"Считаем, что решение Совета министров иностранных дел ЛАГ продемонстрировало стремление государств арабского мира к укреплению координации действий в интересах урегулирования актуальных региональных и международных проблем, подтвердило их настрой и далее проводить самостоятельную политику на мировой арене исходя из своих коренных интересов", -добавила дипломат.
По словам Захаровой, Москва ожидает, что арабские страны увеличат поддержку Сирии в постконфликтном восстановлении, которое "осложняется действующими в отношении Дамаска нелегитимными односторонними санкциями".