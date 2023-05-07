$76.82-1.7984.91-2.09

В порту Мариуполя загрузили первое судно зерном из ДНР

Первое судно загружено зерном в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил в воскресенье врио главы республики Денис Пушилин.

В порту Мариуполя загрузили первое судно зерном из ДНР
© ТАСС

"Как и было запланировано, в Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из Донецкой Народной Республики", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин подчеркнул, что организация вывоза зерна за пределы ДНР позволит оживить один из важнейших секторов экономики республики - сельское хозяйство. "Порт может оправлять зерно и из соседних регионов". - добавил он.

Ранее начальник грузового комплекса порта Дмитрий Чепелев сообщил ТАСС, что отгрузок из Мариупольского порта не было с конца февраля 2022 года. Пушилин 14 апреля посетил Мариуполь вместе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым и заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Валерием Леоновым. По итогам поездки они провели совещание, в ходе которого был рассмотрен вопрос об использовании инфраструктуры городского порта для поставок зерна в другие регионы России. Как ранее сообщил Минсельхоз, Патрушев и Пушилин определили первостепенные шаги по запуску зернового терминала в порту Мариуполя.

26 апреля глава Росморречфлота Захарий Джиоев на пресс-конференции в Москве сообщил, что совокупный грузооборот портов Мариуполя и Бердянска в 2023 году может составить около 1 млн тонн.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий