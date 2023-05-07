В порту Мариуполя загрузили первое судно зерном из ДНР

"Как и было запланировано, в Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из Донецкой Народной Республики", - написал он в своем Telegram-канале .

Пушилин подчеркнул, что организация вывоза зерна за пределы ДНР позволит оживить один из важнейших секторов экономики республики - сельское хозяйство. "Порт может оправлять зерно и из соседних регионов". - добавил он.

Ранее начальник грузового комплекса порта Дмитрий Чепелев сообщил ТАСС, что отгрузок из Мариупольского порта не было с конца февраля 2022 года. Пушилин 14 апреля посетил Мариуполь вместе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым и заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Валерием Леоновым. По итогам поездки они провели совещание, в ходе которого был рассмотрен вопрос об использовании инфраструктуры городского порта для поставок зерна в другие регионы России. Как ранее сообщил Минсельхоз, Патрушев и Пушилин определили первостепенные шаги по запуску зернового терминала в порту Мариуполя.