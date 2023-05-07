Володин: Будущее есть лишь у уважающих свою историю стран

Будущее есть лишь у той страны, которая уважает свою историю. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал в ходе открытия во Ржеве памятника в честь бойцов Красной армии — уроженцев Киргизской ССР, погибших в Ржевской битве. Слова спикера приводятся на официальном сайте Госдумы.

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В церемонии принял участие президент Киргизии Садыр Жапаров, прибывший в Россию для участия в мероприятиях, приуроченных к Дню Победы.

«Ржевская земля пропитана кровью народов Советского Союза — Кыргызстана, России, Украины, Белоруссии, Казахстана, других народов нашей большой страны. За нее полегли более 1 млн 300 тыс. граждан Советского Союза с 1941 по 1943 год», — напомнил Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что необходимо дорожить историческим наследием и сохранять его.

«Только та страна имеет будущее, которая уважает историю и чтит традиции. Только тот народ, который помнит своих героев, имеет будущее», — уверен политик.

По словам Вячеслава Володина, фундаментом развития отношений России и Киргизии «является уважение к нашим предкам, которые здесь, плечом к плечу, на Ржевской земле, защитили нашу общую страну и дали возможность нам сегодня строить свои государства, выстраивая отношения на принципах дружбы, взаимности, уважения друг к другу».

Спикер призвал не забывать, «что жизнью мы обязаны тем, кого с нами сегодня нет». «Пока мы их помним, они живы, они с нами», — добавил он.

Со своей стороны Садыр Жапаров отметил, что в Киргизии «всегда было, есть и будет 9 Мая, потому что память одна на всех и она священна».