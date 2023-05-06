Инициатива по ужесточению правил продажи алкоголя будет поддержана депутатами Госдумы, предположил первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов. Об этом пишет «Лента.ру».

Отмечается, что ранее Минздрав России выдвинул идею об ограничении продажи крепкого алкоголя промежутком с 11:00 до 20:00. Кроме того, в ведомстве предложили запретить продажу крепких напитков лицам, не достигшим 21 года.

По оценке Тумусова, употребление крепкого алкоголя наносит непоправимый вред здоровью молодых людей, приводит к росту числа совершаемых ими преступлений.

Депутат отметил, что одобряет идею о продаже спиртного лицам, достигшим как минимум 21 года.