Однопартиец Прилепина отреагировал на покушение на писателя

Правильным ответом на подрыв автомобиля с российским писателем Захаром Прилепиным со стороны России будет выполнение целей специальной военной операции по демилитаризации Украины. Таким образом сообщения о причастности к теракту украинской радикальной организации прокомментировал «Ленте.ру» коллега Прилепина по партии «Справедливая России», первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

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«Это террористическая организация, которая действует подлыми методами, взрывая автомобили. Захар, безусловно, — большой патриот, и он свою жизнь посвятил развитию страны. Конечно, Украине это не нравится», — заявил Ананских.

«В последние дни мы (с Прилепиным — прим. "Ленты.ру") не общались, но я хотел бы пожелать ему всего наилучшего и скорейшего выздоровления», — добавил парламентарий.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде взорвался автомобиль Audi Q7, в котором находился российский писатель Захар Прилепин. Согласно имеющейся информации, в машине с Прилепиным ехала его дочь. Ее высадили из автомобиля, при взрыве девочка не пострадала. При этом личный охранник писателя погиб на месте.

Предполагается, что взрывное устройство было установлено под днищем машины. Прилепин в момент происшествия находился на заднем сиденье автомобиля. Как сообщили медики, писатель госпитализирован с ранением ног, он тяжело ранен. На месте работают правоохранительные органы и спасатели, на место происшествия также выехали следователи и криминалисты СУ СК России по Нижегородской области.