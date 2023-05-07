Захарова отреагировала на рассказ Прилепина о взрыве

Захарова сделала репост сообщения писателя в свой Telegram-канал спустя два часа после публикации. Она сопроводила его эмодзи в виде сложенных ладоней.

Ранее Мария Захарова уже высказывалась о случившемся с Прилепиным. Она заявила об ответственности США и Британии за взрыв машины.

«Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация), теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара», — написала Захарова, комментируя инцидент.