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Захарова отреагировала на рассказ Прилепина о взрыве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на пост российского писателя и члена партии «Справедливая Россия» Захара Прилепина о взрыве его автомобиля. Прилепин впервые после инцидента описал подробности случившегося в своем Telegram-канале.

Захарова отреагировала на рассказ Прилепина о взрыве
© globallookpress.com

Захарова сделала репост сообщения писателя в свой Telegram-канал спустя два часа после публикации. Она сопроводила его эмодзи в виде сложенных ладоней.

Ранее Мария Захарова уже высказывалась о случившемся с Прилепиным. Она заявила об ответственности США и Британии за взрыв машины.

Прилепин заявил, что был за рулём подорвавшейся машины

«Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация), теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара», — написала Захарова, комментируя инцидент.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор.

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