В Совфеде отреагировали на снятие запрета на украинский флаг в Берлине на 9 мая

«Берлин отменил запрет на украинский флаг на 9 Мая, но оставил ограничение для российской и советской символики. Изначально запрет был введен и для Украины, но его отменили через суд. Вот так выглядит связь времен. В Германии, пережившей ужас нацизма, судебным решением уничтожают правду истории и поощряют современный украинский ультранационализм», — написал Косачев.