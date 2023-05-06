В Совфеде отреагировали на снятие запрета на украинский флаг в Берлине на 9 мая

Сенатор Косачев раскритиковал снятие запрета на украинский флаг в Берлине на 9 мая
В Германии, пережившей ужас нацизма, судебным решением уничтожают правду истории и поощряют современный украинский ультранационализм, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на снятие запрета на флаг Украины в Берлине вместе с сохранением ограничений для символики России и СССР.
«Берлин отменил запрет на украинский флаг на 9 Мая, но оставил ограничение для российской и советской символики. Изначально запрет был введен и для Украины, но его отменили через суд. Вот так выглядит связь времен. В Германии, пережившей ужас нацизма, судебным решением уничтожают правду истории и поощряют современный украинский ультранационализм», — написал Косачев.
Как указал сенатор, в подобных условия не исключено, что немецкие власти в итоге разрешат и символики, связанную с украинским националистом Степаном Бандерой. Он также добавил, что это, видимо, лишь вопрос времени.