В Госдуме усомнились в необходимости законодательного регулирования работы блогеров

Необходимость законодательного регулирования деятельности блогеров неочевидна, идеи с созданием реестра блогеров и регистрацией их как СМИ не работают. Такое мнение в пятницу высказал зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"На мой личный взгляд, необходимость такого регулирования неочевидна. Я даже не уверен, стоит ли выделять блогеров в отдельную группу. Ведь инфоцыган, которые попали под следствие за неуплату налогов, судят не как блогеров, а как предпринимателей, утаивших доход", - написал он в своем Telegram-канале.

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Парламентарий подчеркнул, что поддерживает стремление профессионального сообщества определить этические нормы и самостоятельно решить, кто из коллег работает добросовестно, а кто обманывает свою аудиторию.

"Но историю с законодательным регулированием блогеров и соответствующим реестром мы уже проходили, это не работает. Не сработает и идея дать им возможность регистрироваться в качестве СМИ и дать им отдельный код в ОКВЭД", - уточнил Горелкин.

Он добавил, что блогеры уже сейчас могут зарегистрироваться как информационное агентство, а причиной неуплаты налогов с их стороны является жадность, против которой законов не придумать.

"И нужно помнить, что каждый из нас становится блогером, когда выкладывает в публичный доступ какой-либо контент", - отметил Горелкин.

При этом он напомнил, что наказание за распространение деструктивной информации уже существует.

"А если кого-то смущает, что инфлюенсеры делают это на миллионную аудиторию, то, может быть, следует проработать нормативное определение "публичное распространение" и предусмотреть его градации?" - заключил депутат.