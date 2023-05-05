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В Госдуме усомнились в необходимости законодательного регулирования работы блогеров

Необходимость законодательного регулирования деятельности блогеров неочевидна, идеи с созданием реестра блогеров и регистрацией их как СМИ не работают. Такое мнение в пятницу высказал зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

В Госдуме усомнились в необходимости законодательного регулирования работы блогеров
© РИА Новости

"На мой личный взгляд, необходимость такого регулирования неочевидна. Я даже не уверен, стоит ли выделять блогеров в отдельную группу. Ведь инфоцыган, которые попали под следствие за неуплату налогов, судят не как блогеров, а как предпринимателей, утаивших доход", - написал он в своем Telegram-канале.

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Парламентарий подчеркнул, что поддерживает стремление профессионального сообщества определить этические нормы и самостоятельно решить, кто из коллег работает добросовестно, а кто обманывает свою аудиторию.

"Но историю с законодательным регулированием блогеров и соответствующим реестром мы уже проходили, это не работает. Не сработает и идея дать им возможность регистрироваться в качестве СМИ и дать им отдельный код в ОКВЭД", - уточнил Горелкин.

Он добавил, что блогеры уже сейчас могут зарегистрироваться как информационное агентство, а причиной неуплаты налогов с их стороны является жадность, против которой законов не придумать.

"И нужно помнить, что каждый из нас становится блогером, когда выкладывает в публичный доступ какой-либо контент", - отметил Горелкин.

При этом он напомнил, что наказание за распространение деструктивной информации уже существует.

"А если кого-то смущает, что инфлюенсеры делают это на миллионную аудиторию, то, может быть, следует проработать нормативное определение "публичное распространение" и предусмотреть его градации?" - заключил депутат.

27 апреля блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В отношении Блиновской возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств или имущества в особо крупном размере. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что она знала о проводимой в ее отношении проверке и пыталась скрыться от уголовного преследования. Пресненский суд Москвы 28 апреля удовлетворил ходатайство следователей СК и избрал в отношении Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ей пользоваться интернетом.

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