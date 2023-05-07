Президент Киргизии отправился с официальным визитом в Москву

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправился в воскресенье с официальным визитом в Москву, в ходе которого он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и посетит парад Победы. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 мая, вылетел с официальным визитом в Москву. В ходе визита ожидаются двусторонние переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время встречи лидеры стран обсудят "актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки", а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества двух государств.

Также в рамках официального визита запланированы встречи Жапарова с "другими официальными лицами" России.

"Кроме этого, глава государства 9 мая в качестве почетного гостя посетит парад Победы в Москве", - подчеркивается в сообщении.