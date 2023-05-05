Замглавы МИД призвал США образумиться

«Я хочу подчеркнуть: необъяснимо то, с какой злостью, с какой ненавистью к России действует Вашингтон в ситуации, когда, по большому счету, настал момент подумать о собственной безопасности», — сказал он. Рябков отметил, что США сейчас гораздо больше волнует происходящее на Украине, и это в корне неправильно.