$78.61-0.6987.00-0.58

Замглавы МИД призвал США образумиться

В Москве призвали Вашингтон «образумиться» и озаботиться не Россией, а «более насущными делами». С таким заявлением выступил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков, пишет РИА Новости со ссылкой на Первый канал.

Замглавы МИД призвал США образумиться
© РИА Новости

«Я хочу подчеркнуть: необъяснимо то, с какой злостью, с какой ненавистью к России действует Вашингтон в ситуации, когда, по большому счету, настал момент подумать о собственной безопасности», — сказал он. Рябков отметил, что США сейчас гораздо больше волнует происходящее на Украине, и это в корне неправильно.

Заместитель главы МИД РФ считает, что Вашингтону следует озаботиться более насущными вопросами и перестать думать о том, как «консолидировать западный лагерь».

«Мы призываем их образумиться», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Европа, США и другие союзники Украины готовят новые антироссийские санкции, пакеты будут вводиться индивидуально. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как говорится в публикации, ключевая цель новых ограничений — закрыть лазейки в существующих мерах и решить проблему обхода санкций в целом. Планы по новым ограничениям могут обнародовать во время саммита G7, который пройдет в Хиросиме 19-21 мая.

57
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий