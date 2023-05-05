Замглавы МИД призвал США образумиться
В Москве призвали Вашингтон «образумиться» и озаботиться не Россией, а «более насущными делами». С таким заявлением выступил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков, пишет РИА Новости со ссылкой на Первый канал.
«Я хочу подчеркнуть: необъяснимо то, с какой злостью, с какой ненавистью к России действует Вашингтон в ситуации, когда, по большому счету, настал момент подумать о собственной безопасности», — сказал он. Рябков отметил, что США сейчас гораздо больше волнует происходящее на Украине, и это в корне неправильно.
Заместитель главы МИД РФ считает, что Вашингтону следует озаботиться более насущными вопросами и перестать думать о том, как «консолидировать западный лагерь».
«Мы призываем их образумиться», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что Европа, США и другие союзники Украины готовят новые антироссийские санкции, пакеты будут вводиться индивидуально. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как говорится в публикации, ключевая цель новых ограничений — закрыть лазейки в существующих мерах и решить проблему обхода санкций в целом. Планы по новым ограничениям могут обнародовать во время саммита G7, который пройдет в Хиросиме 19-21 мая.