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Кадыров прокомментировал атаку дронов на Кремль

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал атаку дронов на Кремль в своем Telegram.

Кадыров прокомментировал атаку дронов на Кремль
© РИА Новости

Кадыров назвал произошедшее провокацией и вынуждением к более массированным действиям.

«Излюбленный прием современных гибридных войн и западных генералов, результаты которого выгодны для самих провокаторов», — добавил он.

Беспилотники атаковали Кремль в ночь на 3 мая. Тогда два дрона были выведены из строя российскими военными. В Кремле произошедшее сочли «спланированной террористической акцией». В МИД России также пообещали принять ответные меры на действия Украины, которая может быть причастна к этому инциденту.

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