Кадыров прокомментировал атаку дронов на Кремль

«Излюбленный прием современных гибридных войн и западных генералов, результаты которого выгодны для самих провокаторов», — добавил он.

Беспилотники атаковали Кремль в ночь на 3 мая. Тогда два дрона были выведены из строя российскими военными. В Кремле произошедшее сочли «спланированной террористической акцией». В МИД России также пообещали принять ответные меры на действия Украины, которая может быть причастна к этому инциденту.