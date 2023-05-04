Путин провел переговоры с Мадуро
Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро рассмотрели в телефонном разговоре дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает в четверг по итогам беседы пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-венесуэльского стратегического партнерства, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях", - говорится в сообщении.
Мадуро осудил атаку Киева по территории Кремля.
"Николас Мадуро решительно осудил предпринятую киевским режимом попытку нанесения удара по территории Кремля беспилотными летательными аппаратами, выразив от имени народа Венесуэлы чувства солидарности и поддержки России", - говорится в сообщении.
Разговор состоялся по инициативе венесуэльской стороны. Лидеры условились о продолжении контактов на различных уровнях.