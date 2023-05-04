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Слуцкий назвал клоунадой поведение украинской делегации на саммите ПАЧЭС

Киевский режим считает, что имеет индульгенцию на политическую клоунаду и бескультурье, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя журналистам в четверг попытку членов Верховной рады Украины на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре сорвать выступление российской делегации.

Слуцкий назвал клоунадой поведение украинской делегации на саммите ПАЧЭС
© РИА Новости

"Такой стиль, к сожалению, больше подходит для вольера в зоопарке, чем для серьезной международной организации. Киевский режим и управляемая им Верховная рада, по-видимому, считают, что имеют индульгенцию на политическую клоунаду и бескультурье. Но это далеко не так, на что и указал спикер парламента Турции Мустафа Шентоп", - сказал депутат.

Слуцкий заявил, что благодарен турецкой стороне за конструктивную позицию.

"А Украина, если будет продолжать вести себя подобным образом, рискует остаться в изоляции во всех странах, где не поддерживают идеологию однополярного мира и исключительности золотого миллиарда", - заключил парламентарий.

Ранее председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева заявила, что во время выступления российской делегации украинская делегация попыталась сорвать его.

Делегация Федерального собрания РФ во главе с Тимофеевой принимает участие в юбилейном саммите спикеров парламентов государств - членов Организации черноморского экономического сотрудничества и 61-й Генеральной ассамблее ПАЧЭС. Странами - участницами ПАЧЭС являются Албания, Азербайджан, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Турция и Украина.

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