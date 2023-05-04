Слуцкий назвал клоунадой поведение украинской делегации на саммите ПАЧЭС

"Такой стиль, к сожалению, больше подходит для вольера в зоопарке, чем для серьезной международной организации. Киевский режим и управляемая им Верховная рада, по-видимому, считают, что имеют индульгенцию на политическую клоунаду и бескультурье. Но это далеко не так, на что и указал спикер парламента Турции Мустафа Шентоп", - сказал депутат.