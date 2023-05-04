Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк резко сменил версию об атаке беспилотников на Кремль. Он все еще отрицает причастность Киева к атаке, но теперь заявил, что это была «инсценировка», передает РИА Новости.

Подоляк до этого сообщил, что атака беспилотников на Кремль могла быть организована «местными силами сопротивления».

Ранее пресс-служба Кремля проинформировала о том, что в ночь на 3 мая Киев совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Утверждалось, что два аппарата удалось вывести из строя. Также стало известно, что пострадавших в результате инцидента нет.