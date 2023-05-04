$79.31-0.6587.58-0.08

Посол РФ пообещал ответ на украинскую атаку на Кремль

Москва ответит Киеву на попытку атаки беспилотников на Кремль, когда сочтет это необходимым, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

Посол РФ пообещал ответ на украинскую атаку на Кремль
© РИА Новости

Он назвал произошедшие события «дерзким и самонадеянным террористическим выпадом». Как указал дипломат, ответ России пройдет в соответствии с оценками угроз, которые Украина создала для российского руководства.

Ранее эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли заявил, что Киев мог совершить попытку атаки на Кремль, чтобы спровоцировать Москву к «неразумному нападению» в преддверии контрнаступления Украины. Отмечается, что независимо от того, откуда была совершена атака и на что она была направлена, это огромное затруднение для президента России Владимира Путина и его администрации.

Российский депутат Леонид Слуцкий сообщил, что ответственность за попытку атаки вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским должны нести американский лидер Джо Байден и лидеры стран, поддерживающих Киев.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий