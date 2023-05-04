Посол РФ пообещал ответ на украинскую атаку на Кремль

Москва ответит Киеву на попытку атаки беспилотников на Кремль, когда сочтет это необходимым, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова .

Он назвал произошедшие события «дерзким и самонадеянным террористическим выпадом». Как указал дипломат, ответ России пройдет в соответствии с оценками угроз, которые Украина создала для российского руководства.

Ранее эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли заявил, что Киев мог совершить попытку атаки на Кремль, чтобы спровоцировать Москву к «неразумному нападению» в преддверии контрнаступления Украины. Отмечается, что независимо от того, откуда была совершена атака и на что она была направлена, это огромное затруднение для президента России Владимира Путина и его администрации.