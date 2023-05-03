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Песков об атаке беспилотников на Кремль: главное

Украинские беспилотники минувшей ночью попытались атаковать президентскую резиденцию в Кремле. Пресс-секретарь Дмитрий Песков уже прокомментировал инцидент, заявив, что президента не пострадал. «Рамблер» собрал главные его высказывания.

Путина не было в момент атаки беспилотников

Песков заявил, что президента России Владимира Путина не было в момент атаки беспилотников на Кремль, так что он не пострадал. Как сообщает РИА Новости, сегодня глава государства работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Парад Победы отменять не будут

У Пескова также спросили, сохраняются ли в свете атаки планы провести Парад победы на Красной площади. Представитель Кремля ответил утвердительно.

График президента не изменился

Песков подчеркнул, что на возможность проведения публичных мероприятий у Путина, в том числе и в Кремле, эта атака не повлияла.

«График президента продолжается без изменений», — цитирует его РИА Новости.

Ответные меры

В Кремле сообщили, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным. Действия киевского режима там назвали спланированной террористической акцией и покушением на президента.

Опубликовано видео предполагаемой атаки дронов на Кремль

Напомним, 3 мая пресс-служба президента РФ заявила, что минувшей ночью Киев предпринял попытку нанести удар по Кремлю. Российским военным и спецслужбам удалось вывести из строя два беспилотника, атаковавших Кремль. В результате атаки никто не пострадал. Обломки, упавшие на территории Кремля, не причинили ущерба.

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