Песков об атаке беспилотников на Кремль: главное
Украинские беспилотники минувшей ночью попытались атаковать президентскую резиденцию в Кремле. Пресс-секретарь Дмитрий Песков уже прокомментировал инцидент, заявив, что президента не пострадал. «Рамблер» собрал главные его высказывания.
Путина не было в момент атаки беспилотников
Песков заявил, что президента России Владимира Путина не было в момент атаки беспилотников на Кремль, так что он не пострадал. Как сообщает РИА Новости, сегодня глава государства работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
Парад Победы отменять не будут
У Пескова также спросили, сохраняются ли в свете атаки планы провести Парад победы на Красной площади. Представитель Кремля ответил утвердительно.
График президента не изменился
Песков подчеркнул, что на возможность проведения публичных мероприятий у Путина, в том числе и в Кремле, эта атака не повлияла.
«График президента продолжается без изменений», — цитирует его РИА Новости.
Ответные меры
В Кремле сообщили, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным. Действия киевского режима там назвали спланированной террористической акцией и покушением на президента.
Напомним, 3 мая пресс-служба президента РФ заявила, что минувшей ночью Киев предпринял попытку нанести удар по Кремлю. Российским военным и спецслужбам удалось вывести из строя два беспилотника, атаковавших Кремль. В результате атаки никто не пострадал. Обломки, упавшие на территории Кремля, не причинили ущерба.