Киев ночью предпринял попытку нанесения удара по Кремлю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента РФ.

Отмечается, что российским военным и спецслужбам удалось вывести из строя два беспилотника, атаковавших Кремль.

Уточняется, что Путин не пострадал при попытке нанесения удара украинскими беспилотниками по Кремлю. Также стало известно, что другие тоже не пострадали в результате инцидента.

В сообщении говорится, что российская сторона оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю где и когда посчитает нужным.