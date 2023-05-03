Кремль: Украина ночью пыталась нанести удар по резиденции президента
Киев ночью предпринял попытку нанесения удара по Кремлю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента РФ.
Отмечается, что российским военным и спецслужбам удалось вывести из строя два беспилотника, атаковавших Кремль.
Уточняется, что Путин не пострадал при попытке нанесения удара украинскими беспилотниками по Кремлю. Также стало известно, что другие тоже не пострадали в результате инцидента.
В сообщении говорится, что российская сторона оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю где и когда посчитает нужным.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве с 3 мая запрещен запуск беспилотников за исключением используемых по решениям органов власти. По его словам, решение приняли для того, чтобы предотвратить несанкционированное использование беспилотных летательных аппаратов, которые могли бы затруднить работу правоохранительных органов.