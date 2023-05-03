Захарова обвинила фон дер Ляйен в «коррупции на здоровье людей»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «освоила» многомиллиардный контракт на поставку в ЕС вакцин Pfizer, не заботясь о здоровье и свободах европейцев. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что фон дер Ляйен - руководитель исполнительной власти всего ЕС.

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«Эта женщина успешно освоила контракт на поставку в ЕС 1,8 млрд доз вакцины против коронавируса - 900 млн сразу и 900 млн в качестве опциона, - полную стоимость которого оценивают в 35 млрд евро, и до сих пор остаётся на посту главы Еврокомиссии», - написала дипломат (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Захарова назвала это «коррупцией на здоровье людей и тех самых свободах, о которых обожают говорить в Евросоюзе».

Представитель МИД отметила, что муж фон дер Ляйен - руководитель высокотехнологичной биофармацевтической компании Orgenesis Inc., Хайко фон дер Ляйен, а сама глава ЕК «писала смски» гендиректору Pfizer Альберту Бурле с предложением «договориться» о вакцинах. В итоге договориться удалось почти на тридцать пять миллиардов евро, подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что позже, когда журналисты призвали обнародовать обстоятельства переговоров, переписка с телефона фон дер Ляйен исчезла. Вице-президент Европейской комиссии по ценностям и прозрачности» Вера Йоурова заявила, что сообщения могли пропасть из-за их «недолговечного, эфемерного характера». Захарова назвала Йоурову подругой фон дер Ляйен.

«Они пустили Pfizer на свой рынок вакцин, как выяснилось, по предварительному сговору, при этом под всяческими предлогами отказывали другим производителям аналогичной и даже более совершенной продукции, в т.ч. не пустили первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции - Спутник V», - подчеркнула Захарова.

В апреле 2023-го представитель бельгийской консалтинговой фирмы, специалист по китайско-европейским отношениям Фредерик Балдан подал в суд на главу ЕК, обвинив ее в коррупции при закупке вакцин от коронавируса. Обвинения, в частности, связаны с тем, что фон дер Ляйен и Бурла вели переговоры о закупке вакцин для всего ЕС в частной переписке. ЕК отказалась раскрыть их сообщения под предлогом того, что они «носили частный характер и не касались профессиональных или деловых дискуссий».