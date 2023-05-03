В Крыму решили национализировать новые объекты украинских олигархов

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что на полуострове национализируют новые объекты, принадлежащие украинским олигархам. Об этом сообщает РИА Новости.

Константинов подчеркнул, что в Крыму продолжают находить такую собственность. По его словам, речь идет об «очень больших пакетах имущества».

«Мы не можем предварительно оглашать вошедшие в них объекты. Это связано с тем, что украинские собственники, когда узнают о наших планах, активизируются, начинают пытаться выводить прибыль», - отметил Константинов.

Во второй половине 2023 года уже национализированное имущество начнут продавать на аукционе.

Ранее в Крыму сообщали о планах национализировать 12 банков и несколько заводов, в том числе «Альминский завод строительных материалов» и «Камыш-Бурунский Железорудый комбинат». Власти региона подчеркивали, что предприятия продолжать работать.

Также национализацию распространили на имущество киевского футбольного клуба «Динамо», включая два земельных участках площадью 28 и 30 тысяч квадратных метров.

Позже в Крыму рассказали о национализации крымского имущества украинских миллиардеров Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Константинов отмечал, что национализированы будут их земельные участки, здания и пансионаты.