МИД РФ выразил решительный протест временному поверенному Польши из-за захвата школы
МИД России выразил решительный протест временному поверенному в делах Польши в РФ Яцеку Щлядевскому. Такое решение ведомство приняло после захвата польскими силовыми структурами здания школы при Посольстве России в Польше 29 апреля. Ответные меры не заставят себя ждать, говорится на сайте министерства.
"Этот вопиющий акт является грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и выглядит особенно цинично - он направлен против обучающихся в школе детей, которых польские власти нагло выставили на улицу", - сообщили в МИД.
В ведомстве назвали политику Варшавы лишенной представления о нормах морали, нравственности и права. Щлядевскому заявили, что данные шаги направленны на разрушение двусторонних отношений "до основания".
В МИД России напомнили об уничтожении на территории Польши советского мемориального наследия, поощрении властями актов вандализма на воинских захоронениях, сознательной фальсификации истории Второй мировой войны. Польша накачивает киевский режим оружием, отправляет польских наемников на Украину и занимает откровенно агрессивную враждебную позицию в отношении России, подчеркнули в ведомстве.