$79.96-0.5587.66-0.72

МИД РФ выразил решительный протест временному поверенному Польши из-за захвата школы

МИД России выразил решительный протест временному поверенному в делах Польши в РФ Яцеку Щлядевскому. Такое решение ведомство приняло после захвата польскими силовыми структурами здания школы при Посольстве России в Польше 29 апреля. Ответные меры не заставят себя ждать, говорится на сайте министерства.

"Этот вопиющий акт является грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и выглядит особенно цинично - он направлен против обучающихся в школе детей, которых польские власти нагло выставили на улицу", - сообщили в МИД.

В ведомстве назвали политику Варшавы лишенной представления о нормах морали, нравственности и права. Щлядевскому заявили, что данные шаги направленны на разрушение двусторонних отношений "до основания".

В МИД России напомнили об уничтожении на территории Польши советского мемориального наследия, поощрении властями актов вандализма на воинских захоронениях, сознательной фальсификации истории Второй мировой войны. Польша накачивает киевский режим оружием, отправляет польских наемников на Украину и занимает откровенно агрессивную враждебную позицию в отношении России, подчеркнули в ведомстве.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий