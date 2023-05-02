МИД России выразил решительный протест временному поверенному в делах Польши в РФ Яцеку Щлядевскому. Такое решение ведомство приняло после захвата польскими силовыми структурами здания школы при Посольстве России в Польше 29 апреля. Ответные меры не заставят себя ждать, говорится на сайте министерства.

"Этот вопиющий акт является грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и выглядит особенно цинично - он направлен против обучающихся в школе детей, которых польские власти нагло выставили на улицу", - сообщили в МИД.

В ведомстве назвали политику Варшавы лишенной представления о нормах морали, нравственности и права. Щлядевскому заявили, что данные шаги направленны на разрушение двусторонних отношений "до основания".