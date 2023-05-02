Путин в шутку сделал Гергиеву замечание за слишком усердную работу

Президент России Владимир Путин на встрече с художественным руководителем и директором Мариинского театра Валерием Гергиевым призвал его не переусердствовать в работе.

Беседа состоялась в день 70-летия дирижера. Речь шла о развитии как Мариинки, так и сферы искусства в целом.

"Валерий Абисалович, вы говорили о концертной деятельности. Помню, в свое время я вам говорил: "Ну если вы себя не жалеете - пожалейте музыкантов!" - со смехом напомнил глава государства. - Это пожелание сохраняется", - добавил Путин.

Гергиев родился в 1953 году в Москве, окончил Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова (ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова). В 1977 году начал работу в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Государственный академический Мариинский театр). В 1988 году занял должности главного дирижера театра и художественного руководителя его оперной труппы.