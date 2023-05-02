$80.51-1.0588.37-1.83

В Совфеде рассказали о похороненной возможности европейской автономии

Член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что прием восточноевропейских стран в Евросоюз (ЕС) похоронил идею европейской автономии.

Пушков: прием восточноевропейских стран в ЕС похоронил идею европейской автономии
© globallookpress.com

Таким образом он прокомментировал призыв французского президента Эммануэля Макрона к усилению «европейского суверенитета».

«Франции раньше надо было думать. Сделали себя заложниками новых членов ЕС и теперь впали в зависимость от Польши и прибалтов», — отметил сенатор.

По его словам, бывший президент Франции генерал Шарль де Голль подобную ситуацию не смог бы представить и в самом страшном кошмаре.

Ранее Макрон выступил против того, чтобы Европа вмешивалась в отношения Пекина и Вашингтона. Кроме того, он выразил надежду, что европейские страны усилят свою автономию и перестанут зависеть от экстерриториальности доллара.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий