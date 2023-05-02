Пушков: прием восточноевропейских стран в ЕС похоронил идею европейской автономии

«Франции раньше надо было думать. Сделали себя заложниками новых членов ЕС и теперь впали в зависимость от Польши и прибалтов», — отметил сенатор.

По его словам, бывший президент Франции генерал Шарль де Голль подобную ситуацию не смог бы представить и в самом страшном кошмаре.

Ранее Макрон выступил против того, чтобы Европа вмешивалась в отношения Пекина и Вашингтона. Кроме того, он выразил надежду, что европейские страны усилят свою автономию и перестанут зависеть от экстерриториальности доллара.