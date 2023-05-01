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В Молдавии прокомментировали запрет на въезд Путина

Парламент Молдавии не принимал документы, по которым запрещалось бы въезжать в страну президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал бывший президент Молдавии и сопредседатель парламентского оппозиционного блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин.

В Молдавии прокомментировали запрет на въезд Путина
© ТАСС

«Мы этот список, в который, по словам так называемого премьера, входит и президент России, не видели. Через парламент этот список не проходил, от правительства мы тоже слышали только устные заявления. Документально нигде никаких подтверждений нет, никто ничего не знает», — сообщил Воронин РИА Новости.

Экс-президент также добавил, что власти республики не могли принять подобное решение самостоятельно, так как находятся в зависимости от западных кредитов и грантов.

«Если в колониях ЕС пошли указания, что нужно применять какие-то меры к России и руководству РФ, то так называемые власти Молдавии будут это исполнять», — сказал Воронин.

Ранее URA.RU сообщало о реакции Кремля на решение запретить приезжать Владимиру Путину в Кишинев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Молдавии усиливается русофобия, а Дмитрий Медведев высмеял заявление молдавских властей, сказав, что никто туда ехать не собирается.

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