В Молдавии прокомментировали запрет на въезд Путина
Парламент Молдавии не принимал документы, по которым запрещалось бы въезжать в страну президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал бывший президент Молдавии и сопредседатель парламентского оппозиционного блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин.
«Мы этот список, в который, по словам так называемого премьера, входит и президент России, не видели. Через парламент этот список не проходил, от правительства мы тоже слышали только устные заявления. Документально нигде никаких подтверждений нет, никто ничего не знает», — сообщил Воронин РИА Новости.
Экс-президент также добавил, что власти республики не могли принять подобное решение самостоятельно, так как находятся в зависимости от западных кредитов и грантов.
«Если в колониях ЕС пошли указания, что нужно применять какие-то меры к России и руководству РФ, то так называемые власти Молдавии будут это исполнять», — сказал Воронин.
Ранее URA.RU сообщало о реакции Кремля на решение запретить приезжать Владимиру Путину в Кишинев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Молдавии усиливается русофобия, а Дмитрий Медведев высмеял заявление молдавских властей, сказав, что никто туда ехать не собирается.