В Молдавии прокомментировали запрет на въезд Путина

«Мы этот список, в который, по словам так называемого премьера, входит и президент России, не видели. Через парламент этот список не проходил, от правительства мы тоже слышали только устные заявления. Документально нигде никаких подтверждений нет, никто ничего не знает», — сообщил Воронин РИА Новости.