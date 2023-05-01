Путин присвоил звание Героев Труда пяти россиянам

Президент России Владимир Путин удостоил пятерых россиян звания "Герой Труда РФ". Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник.
Среди награждаемых - Александр Иноземцев, управляющий директор и генеральный конструктор компании "ОДК-Авиадвигатель" (находится в Пермском крае, входит в Ростех). Это конструкторское бюро по разработке газотурбинных двигателей для авиации, а также промышленных газотурбинных установок и электростанций на базе авиационных технологий.
Также Героем Труда РФ стал ученый-химик, академик РАН, руководитель центра двойных технологий "Союз" (Московская область) Юрий Милехин. Им опубликовано около 600 научных работ, из них 15 монографий и 98 авторских свидетельств и патентов.
Госнаградой отмечен Лев Каленов - гендиректор Бийской льняной компании (Алтайский край). Он работает в ткацком деле на протяжении 65 лет. Глава государства отметил и заслуги Татьяны Бабуровой - преподавателя из волоколамской гимназии №1 (Московская область). Ее общий педагогический стаж составляет 62 года.
Кроме них звание Героя Труда получил подземный горнорабочий, заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина. Он работает в Приаргунском производственном горно-химическом объединении (Забайкалье) - флагмане российской уранодобывающей отрасли.
Герой Труда Российской Федерации - высшее звание и государственная награда РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Аналогичное звание (Герой Труда, позже - Герой Социалистического Труда) существовало в СССР. Указ об установлении звания Героя Труда РФ был подписан президентом РФ в 2013-м, в том же году прошли первые награждения. Всего к настоящему времени этого звания удостоены более 80 россиян. Медали "Героя Труда Российской Федерации" до 2017 года вручались ежегодно перед праздником или 1 мая, с 2017-го - и в другие даты.