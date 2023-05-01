Володин рассказал, куда надо направить взысканные с блогеров налоги

Вопрос, связанный с уплатой налогов от продаж услуг в социальных сетях и уклонением от них, должен стоять на особом контроле Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом в понедельник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он пояснил, что с развитием современных технологий возникли новые профессии, возможности, но вместе с тем - и новые способы обхода закона и обогащения за счет граждан.

"Правильно, когда подобные вопросы на особом контроле Федеральной налоговой службы - сегодня она оснащена всем необходимым для выявления таких преступлений. Зарабатывая большие состояния на доверии людей, некоторые, как мы видим, используют мошеннические схемы, чтобы не платить налоги. Причем речь идет об огромных суммах - от миллионов до миллиардов", - написал Володин в своем Telegram-канале.



"Как показало время, зачастую это те, кто пытается учить жизни, освоив социальные сети", - добавил он.

По словам спикера Госдумы, взысканные деньги должны пойти на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку солдат и офицеров, их семей.

"Сегодня время вызовов. Момент истины. Каждый на своем участке должен делать все для развития страны. Кому много дано, с того и больше спрос", - заключил Володин

27 апреля блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В отношении Блиновской возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств или имущества в особо крупном размере.