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Володин: уплата налогов от продаж в соцсетях должна стоять на особом контроле ФНС

Вопрос, связанный с уплатой налогов от продаж услуг в социальных сетях и уклонением от них, должен стоять на особом контроле Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом в понедельник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин рассказал, куда надо направить взысканные с блогеров налоги
© РИА Новости

Он пояснил, что с развитием современных технологий возникли новые профессии, возможности, но вместе с тем - и новые способы обхода закона и обогащения за счет граждан.

"Правильно, когда подобные вопросы на особом контроле Федеральной налоговой службы - сегодня она оснащена всем необходимым для выявления таких преступлений. Зарабатывая большие состояния на доверии людей, некоторые, как мы видим, используют мошеннические схемы, чтобы не платить налоги. Причем речь идет об огромных суммах - от миллионов до миллиардов", - написал Володин в своем Telegram-канале.

"Как показало время, зачастую это те, кто пытается учить жизни, освоив социальные сети", - добавил он.

По словам спикера Госдумы, взысканные деньги должны пойти на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку солдат и офицеров, их семей.

"Сегодня время вызовов. Момент истины. Каждый на своем участке должен делать все для развития страны. Кому много дано, с того и больше спрос", - заключил Володин

27 апреля блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В отношении Блиновской возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств или имущества в особо крупном размере.

Кто такая Елена Блиновская и на чем она зарабатывает?

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что она знала о проводимой в ее отношении проверки и пыталась скрыться от уголовного преследования. Пресненский суд Москвы 28 апреля удовлетворил ходатайство следователей СК и избрал в отношении Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ей пользоваться интернетом.

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