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40 россиян эвакуированы из Судана на военных кораблях

Военные корабли Саудовской Аравии эвакуировали несколько десятков россиян из Судана, где идут бои между местной армией и спецназом. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь генконсульства РФ в Джидде Руслан Усманов, передает ТАСС.

40 россиян эвакуированы из Судана на военных кораблях
© ТАСС/EPA

«Россияне не самостоятельно эвакуируются. Их вывозят военные корабли Саудовской Аравии», - сказал дипломат.

Он пояснил, что соотечественников вывозят из порта Судана на военно-морскую базу в Джидде (город на западе Саудовсккой Аравии), где их встречают сотрудники генконсульства.

Всего прибыло около 40 россиян. Большая часть уже уехала в Россию или другие страны. Граждане РФ уезжают на родину транзитом через Египет, ОАЭ и Катар.

Саудиты эвакуируют не только россиян, но и европейцев и американцев. Саудовская сторона оплачивает всем двухдневное проживание в отеле с питанием.

Дипломат отметил, что эвакуация россиян походит «гладко и четко, никаких проблем нет».

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В Судане 15 апреля начались боестолкновения между армией и Силами быстрого реагирования. Погибли 330 человек, более 3,2 тысячи ранены. Конфликт остановить пока не удалось. Эксперты считают, что он может перекинуться на соседние страны.

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