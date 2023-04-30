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Талибан* ответил на критику Шойгу

Официальный представитель радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) Забихулла Муджахид заявил, что афганское руководство проводит политику, способствующую укреплению безопасности не только в стране, но и в регионе. Таким образом он прокомментировал в Twitter слова главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о том, что радикальные группировки Афганистана являются главной угрозой безопасности в регионе на данный момент, передает ТАСС.

Талибан* ответил на критику Шойгу
© Газета.Ru

По словам Муджахида, российские должностные лица должны понимать, что за последние два года со стороны Афганистана никакой угрозы безопасности для стран региона и всего мира не было. Представитель «Талибана» также указал на то, что силы безопасности Исламского Эмирата смогли разгромить остатки ИГИЛ (организация запрещена в России) в Афганистане.

Забихулла Муджахид подчеркнул, что ИЭА не только обеспечивает безопасность и стабильность в Афганистане, но и «способствует безопасности и стабильности в регионе своей внешней политикой, ориентированной на экономику». Он также отметил, что Кабул никому не позволяет использовать территорию Афганистана против других стран.

Ранее Сергей Шойгу заявлял, что США и их союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом стремятся восстановить свое военное присутствие в странах Центральной Азии. Министр добавил, что радикальные экстремистские группировки, закрепившиеся в Афганистане, активизировали действия в соседних республиках.

По мнению Шойгу, возрастает вероятность дальнейшего распространения группировок различных международных террористических организаций.

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