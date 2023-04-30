Cаудовская Аравия эвакуировала несколько десятков россиян из Судана

Саудовская Аравия эвакуировала военными кораблями из Судана несколько десятков россиян. Об этом заявил в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС атташе, пресс-секретарь генерального консульства РФ в Джидде Руслан Усманов.
"Россияне не самостоятельно эвакуируются. Их вывозят военные корабли Саудовской Аравии. Они взяли на себя этот вопрос. Вывозят из порта Судана, дальше привозят их в порт Джидду на военно-морскую базу. Здесь мы их встречаем", - сказал дипломат. "На данный момент приехали порядка 40 россиян, - уточнил он. - Большая часть из них уже уехали: кто в Россию, кто в другие страны, в зависимости у кого какая точка назначения". Граждане РФ уезжают на родину, как уточнил Усманов, через транзитные страны, такие как Египет, ОАЭ, Катар.
По словам пресс-секретаря генконсульства РФ, Саудовская Аравия эвакуирует американцев, граждан стран ЕС, также России. Власти страны, продолжил он, предоставляют генконсульству РФ информацию о списках эвакуируемых за несколько часов.
"Саудовская сторона в принципе еще оплачивает им двухдневное проживание в отеле с питанием, - отметил Усманов. - После чего граждане РФ уезжают в Россию. Если надо, мы их сопровождаем в аэропорт, решаем какие-то вопросы, но как правило все проходит гладко и четко. Пока никаких проблем нет".