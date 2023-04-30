Cаудовская Аравия эвакуировала несколько десятков россиян из Судана

"Россияне не самостоятельно эвакуируются. Их вывозят военные корабли Саудовской Аравии. Они взяли на себя этот вопрос. Вывозят из порта Судана, дальше привозят их в порт Джидду на военно-морскую базу. Здесь мы их встречаем", - сказал дипломат. "На данный момент приехали порядка 40 россиян, - уточнил он. - Большая часть из них уже уехали: кто в Россию, кто в другие страны, в зависимости у кого какая точка назначения". Граждане РФ уезжают на родину, как уточнил Усманов, через транзитные страны, такие как Египет, ОАЭ, Катар.