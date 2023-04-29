Москва объявит протест из-за захвата школы при посольстве России в Варшаве

Москва объявит протест Варшаве из-за инцидента, в ходе которого представители мэрии польской столицы с полицией ворвались на территорию школы при посольстве России. Об этом заявил РИА Новости посол в Варшаве Сергей Андреев.

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По словам посла, действие Варшавы расценивается как вторжение на территорию дипломатического объекта. При таких условиях, уточняет он, школа не может продолжать работу, и придется искать новое место для ее деятельности.

«Квалификация однозначная — это противоправное действие, нарушение Венской конвенции в дипломатических отношениях. Мы, естественно, заявим протест», — объявил российский посол.

Представители мэрии Варшавы с полицией ворвались на территорию школы при посольстве России. РИА Новости опубликовало видео, на кадрах которого запечатлена работа польских властей. На видео один из представителей мэрии срывает замок с ворот, огораживающих посольскую территорию. Рядом с работником находится представитель польской полиции.