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Москва объявит протест из-за захвата школы при посольстве России в Варшаве

Москва объявит протест Варшаве из-за инцидента, в ходе которого представители мэрии польской столицы с полицией ворвались на территорию школы при посольстве России. Об этом заявил РИА Новости посол в Варшаве Сергей Андреев.

Москва объявит протест из-за захвата школы при посольстве России в Варшаве
© Lenta.ru

По словам посла, действие Варшавы расценивается как вторжение на территорию дипломатического объекта. При таких условиях, уточняет он, школа не может продолжать работу, и придется искать новое место для ее деятельности.

«Квалификация однозначная — это противоправное действие, нарушение Венской конвенции в дипломатических отношениях. Мы, естественно, заявим протест», — объявил российский посол.

Власти Варшавы с полицией ворвались в школу при посольстве России

Представители мэрии Варшавы с полицией ворвались на территорию школы при посольстве России. РИА Новости опубликовало видео, на кадрах которого запечатлена работа польских властей. На видео один из представителей мэрии срывает замок с ворот, огораживающих посольскую территорию. Рядом с работником находится представитель польской полиции.

Польские власти начали выламывать двери после того, как сотрудники посольства и школы отказались добровольно открыть ворота.

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