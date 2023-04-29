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Володин посетит Кубу с официальным визитом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу посетит Кубу с однодневным официальным визитом.

Володин посетит Кубу с официальным визитом
© РИА Новости

Председатель палаты вместе с членами делегации - депутатами и представителями министерств - прибудет в Гавану утром по местному времени (примерно 16:00 мск), там пройдет первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей народной власти (однопалатным парламентом) Республики Куба. Парламентарии обсудят вопросы законодательного обеспечения в таких сферах, как экономика, энергетика, образование, сельское хозяйство и туризм.

Также запланированы двусторонние встречи с руководством Кубы.

Делегация Госдумы во главе с Володиным последний раз посещала Кубу в феврале 2022 года.

В апреле Кубу посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, там он, в частности, встретился с президентом республики Мигелем Диасом-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро. Своего кубинского коллегу Бруно Родригеса Паррилью Лавров пригласил посетить РФ с визитом. А в марте Кубу посетил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В конце ноября прошлого года Диас-Канель с официальным визитом посетил Москву. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил, что Россия всегда может рассчитывать на Кубу, которая заинтересована в продолжении развития двусторонних отношений. Он также выступил на заседаниях обеих палат российского парламента.

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