Министр обороны Индии назвал превосходными переговоры с Шойгу

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что его переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу прошли «превосходно». Об этом сообщает ТАСС.

Сингх и Шойгу провели переговоры в Нью-Дели, где 28 апреля состоится совещание министров обороны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Шойгу и Сингх обсудили расширение участия российских оборонных предприятий в национальной программе «Делай в Индии».

В Минобороны Индии рассказали, что министры «выразили удовлетворение сохраняющимся доверием и взаимным уважением между двумя странами, особенно в области обороны». Они подтвердили свою приверженность укреплению партнерства.

Также на полях совещания в Нью-Дели Шойгу встретился с китайским коллегой Ли Шанфу. РИА Новости отмечает, что по протоколу двусторонние переговоры министров обороны РФ и Китая не планировались.