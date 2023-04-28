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Министр обороны Индии назвал превосходными переговоры с Шойгу

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что его переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу прошли «превосходно». Об этом сообщает ТАСС.

Министр обороны Индии назвал превосходными переговоры с Шойгу
© РИА Новости

Сингх и Шойгу провели переговоры в Нью-Дели, где 28 апреля состоится совещание министров обороны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Шойгу и Сингх обсудили расширение участия российских оборонных предприятий в национальной программе «Делай в Индии».

В Минобороны Индии рассказали, что министры «выразили удовлетворение сохраняющимся доверием и взаимным уважением между двумя странами, особенно в области обороны». Они подтвердили свою приверженность укреплению партнерства.

Также на полях совещания в Нью-Дели Шойгу встретился с китайским коллегой Ли Шанфу. РИА Новости отмечает, что по протоколу двусторонние переговоры министров обороны РФ и Китая не планировались.

Предыдущая встреча Шойгу и Ли состоялась в Москве 18 апреля. Тогда министры объявили, что под стратегическим руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина «всестороннее стратегическое партнерство России и Китая в новую эру продолжает развиваться на высоком уровне, при тесном сотрудничестве и координации вооруженных сил двух стран, демонстрируя плодотворные результаты».

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